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Глава МИД Австрии призвал привлечь страны БРИКС к переговорам по Украине

Глава МИД Австрии призвал привлечь страны БРИКС к переговорам по Украине Для успешных мирных переговоров по Украине необходимо участие стран из числа БРИКС.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 18:37
Глава МИД Австрии призвал привлечь страны БРИКС к переговорам по Украине

Для успешных мирных переговоров по Украине необходимо участие стран из числа БРИКС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой.

"Совершенно ясно одно: решение должно быть найдено за столом переговоров. Для результата к процессу нужно привлечь множество партнеров, особенно такие страны, как Индия, Бразилия, Южная Африка и Китай", - заявил Шалленберг.

Он добавил, что переговоров по Украине без Украины быть не может.

Ранее замглавы индийского МИД Викрам Мисри сообщил, что Нью-Дели участвует в переговорах по урегулированию кризиса в Украине с кругом важных партнеров и лидеров, однако не уточнил данные.

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