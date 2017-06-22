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    Глава МИД Австрии предложил закрыть детские сады для мусульман

    Они не нужны. Мусульманских детских садов не должно существовать© Courtesy İmage

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц высказался за закрытие детских садов для детей из мусульманских семей.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отвечая на вопрос ведущего дискуссионного клуба, организованного изданием Kurier, считает ли он необходимым закрыть мусульманские детсады, Курц ответил:

    "Разумеется. Они не нужны. Мусульманских детских садов не должно существовать".

    Он также отметил, что такие детские учреждения изолированы как в культурном, так и в языковом плане.

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