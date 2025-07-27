Глава МИД Австрии готова обсудить отказ от нейтралитета и вступление в НАТО

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что открыта для публичной дискуссии о будущем австрийской политики безопасности, отметив, что обсуждение членства страны в НАТО могло бы быть "весьма плодотворным".

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что открыта для публичной дискуссии о будущем австрийской политики безопасности, отметив, что обсуждение членства страны в НАТО могло бы быть "весьма плодотворным".

Как передает Report, об этом она сказала в интервью газете Welt am Sonntag.

"Ясно одно: один лишь нейтралитет нас не защитит", - сказала она. По ее словам, ситуация с безопасностью становится все более неопределенная, а Россия становится агрессивнее. "Австрию защищают инвестиции в оборону, а также в партнерские отношения. Я принципиально открыта для публичной дискуссии о будущем австрийской политики безопасности и обороны", - утверждала Майнль-Райзингер.

При этом она указала, что хотя "в настоящее время ни в парламенте, ни среди населения нет большинства в пользу членства в НАТО, тем не менее такая дискуссия может быть весьма плодотворной". "Я не то чтобы хотела с триумфом вступить в НАТО. Но мы не можем сидеть сложа руки и говорить: если мы никому не причиним вреда, никто не причинит вреда нам. Это было бы наивно", - подчеркнула глава МИД, добавив, что мир изменился.

"Однако я хотела бы прямо заявить: в лице ЕС у нас уже есть партнер, который защитит нас в чрезвычайной ситуации. В то же время мы вносим значительный вклад в европейскую безопасность", - утверждала министр. По ее словам, австрийские военные участвуют в многочисленных миротворческих миссиях ЕС. "В этом отношении нейтралитет Австрии уже заметно изменился с момента вступления в ЕС в 1995 году", - резюмировала Майнль-Райзингер.