Глава МИД Австралии сообщила о готовности проконсультироваться с Ираном по Сирии

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Австралия, в случае принятия решения об участии в антитеррористической военно-воздушной операции на территории Сирии, намерена провести консультации с Ираном. Об этом сообщила глава австралийского МИД Джули Бишоп в интервью, опубликованном в газете Sydney Morning Herald.

"Если правительство Австралии согласится на просьбу США подключиться к операции ВВС против боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ) на территории Сирии, то мы проведем консультации с рядом стран, включая Иран, - сказала министр. - В прошлом я уже проводила консультации с иранским руководством относительно роли наших военных в Ираке, в том числе о подготовке регулярных частей иракской армии. Канберра поддерживает с Тегераном регулярный диалог по ряду важных двусторонних, региональных и международных проблем, затрагивающих интересы обеих стран. Этот диалог включает и вопросы, связанные с действиями ИГ на территории Ирака и Сирии".

В конце прошлой недели премьер-министр Австралии Тони Абботт сообщил, что получил из Вашингтона официальный запрос об участии самолетов австралийских ВВС к операциям против сил ИГ на территории Сирии. Глава австралийского правительства обещал ответить на этот запрос "в ближайшие две недели".

В настоящее время на базе ВВС Минхад в Объединенных Арабских Эмиратах дислоцировано восемь самолетов и подразделения ВВС Австралии (около 400 человек), отмечает "Report" со ссылкой на ТАСС.

Эти самолеты наносят удары по позициям ИГ только на территории Ирака. Еще свыше 400 австралийских военных находятся в самом Ираке, они не принимают участия в боях и выступают в роли инструкторов иракских вооруженных подразделений.