Глава МИД Армении поблагодарил Боливию за признание так называемого геноцида армян

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выступил с заявлением в связи с признанием парламентом Боливии так называемого геноцида армян.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Э.Налбандян поблагодарил руководство страны и обе палаты парламента за данный шаг.

Накануне в Буэнос Айресе состоялась церемония передачи документов о признании Сенатом и Палатой депутатов Боливии "геноцида армян 1915 года". Документы были переданы послу Армении в Аргентине Ваагну Меликяну, предводителю аргентинской епархии ААЦ, архиепископу Гисаку Мурадяну.

На мероприятие были приглашены зампредседателя Сената Боливии, действующий председатель Сената Соня Гуардиа Мелгар и депутат Палаты депутатов Фаридес Вала Суарес де Суарес.