Глава МАГАТЭ планирует вскоре посетить Украину и Россию

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о своих планах вскоре посетить Киев, а затем отправиться в Россию.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о своих планах вскоре посетить Киев, а затем отправиться в Россию.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Я говорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, надеюсь отправиться в Киев или на Украину вскоре, а вероятно позднее посетить Россию", - сказал Гросси на брифинге.

Он также рассказал, что агентство намерено в ближайшие дни расширить состав своей миссии на Запорожской атомной электростанции.