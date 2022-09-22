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Глава МАГАТЭ планирует вскоре посетить Украину и Россию

Глава МАГАТЭ планирует вскоре посетить Украину и Россию Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о своих планах вскоре посетить Киев, а затем отправиться в Россию.
Другие страны
22 сентября 2022 г. 05:26
Глава МАГАТЭ планирует вскоре посетить Украину и Россию

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о своих планах вскоре посетить Киев, а затем отправиться в Россию.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Я говорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, надеюсь отправиться в Киев или на Украину вскоре, а вероятно позднее посетить Россию", - сказал Гросси на брифинге.

Он также рассказал, что агентство намерено в ближайшие дни расширить состав своей миссии на Запорожской атомной электростанции.

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Версия на азербайджанском языке AEBA rəhbəri Ukrayna və Rusiyaya səfər edəcək

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