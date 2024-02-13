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Глава Комитета начштабов ВС США: Доверие к стране под угрозой из-за слов Трампа о НАТО

Глава Комитета начштабов ВС США: Доверие к стране под угрозой из-за слов Трампа о НАТО Доверие к США находится под угрозой из-за слов бывшего американского президента Дональда Трампа об отказе защищать союзников по НАТО, не сделавших свои взносы в альянс, в случае атаки на них.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 03:48
Глава Комитета начштабов ВС США: Доверие к стране под угрозой из-за слов Трампа о НАТО

Доверие к США находится под угрозой из-за слов бывшего американского президента Дональда Трампа об отказе защищать союзников по НАТО, не сделавших свои взносы в альянс, в случае атаки на них.

Как передает Report со ссылкой на NBC, об этом заявил в понедельник председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

"Доверие к США находится под угрозой, при этом каждый из наших альянсов и лидерство США по-прежнему необходимы, востребованы и находятся в центре внимания", - так прокомментировал слова Трампа Браун в интервью телекомпании.

Ранее экс-помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что угроза экс-президента вывести США из НАТО реальна, этот шаг будет иметь крайне негативные последствия для страны и всего мира.

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