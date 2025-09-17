Глава КНР может посетить США в 2026 году

Председатель КНР Си Цзиньпин после предполагаемой поездки президента США Дональда Трампа в Китай может нанести ответный визит в Соединенные Штаты в 2026 году.

Как передает Report, об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По их данным, страны находятся на финальной стадии переговоров по госвизиту Трампа, который, вероятно, состоится в конце октября - начале ноября. Он состоится либо до, либо после саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.

Отмечается, что важнейшей частью переговоров между США и КНР является оптовые закупки американских товаров и продукции, в том числе приобретение самолетов Boeing.