Глава Каталонии предложил премьер-министру Испании встретиться

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Глава Каталонии Карлес Пучдемон предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою в течение двух месяцев начать диалог по ситуации в регионе после "референдума" о независимости, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Наше приглашение к диалогу остается честным и искренним. В связи с этим в ближайшие два месяца нашей первоочередной задачей является начать диалог", -говорится в письме К. Пучдемона.

Глава Каталонии наряду с этим не уточняет статус региона.

Совет министров Испании 11 октября направил запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость по итогам "референдума", прошедшего 1 октября. Пучдемон должен был ответить до 16 октября.

Отметим, что если ответа не будет или он не устроит испанские власти, то в четверг правительство начнет задействовать 155-ю статью конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.