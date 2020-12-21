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Глава Интерпола спрогнозировал всплеск преступности с началом вакцинации

Глава Интерпола спрогнозировал всплеск преступности с началом вакцинации "Вакцина – это жидкое золото 2021 года. Это самое драгоценное, что будет распределяться в грядущем году"
Другие страны
21 декабря 2020 г. 16:52
Глава Интерпола спрогнозировал всплеск преступности с началом вакцинации
Юрген Шток

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток спрогнозировал всплеск криминальной активности в ходе поставок вакцин от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Шток заявил изданию Wirtschaftswoche.

"Вакцина – это жидкое золото 2021 года. Это самое драгоценное, что будет распределяться в грядущем году. Мафия и другие преступные организации уже подготовились к этому. С появление вакцин преступность серьезно вырастет. Мы будем наблюдать кражи, взломы хранилищ, нападения на транспорт с вакцинами, коррупция по многих местах будет свирепствовать, чтобы быстрее получить доступ к ценному материалу. Еще до регистрации вакцин преступники распространяли фальшивые вакцины", - заявил он.

По его словам, пандемия коронавируса в целом дала преступникам новые возможности и повлекла за собой "пандемию преступности".

"Такого явления за свою долгую полицейскую карьеру я не видел: вирус распространяется из Азии на все континенты, а за ним следует волна криминала, так сказать, параллельная пандемия преступлений. Преступные группировки с первых минут начали обдумывать, как сделать кассу на COVID-19. Вместо того, чтобы как прежде, например, фальсифицировать медикаменты, они моментально переключились на фальшивые средства дезинфекции, якобы противовирусные препараты и низкопробные маски. После того, как в марте мы начали координировать операцию 90 стран против производственного пиратства, мы выявили к настоящему моменту фальшивые защитные медицинские материалы на сумму в 15 миллионов долларов", - заявил Шток.

Особенно активно злоумышленники используют возможности современных средств связи. Так, например, традиционный способ мошенничества, называемый "трюк с внуком", когда злоумышленники звонят пожилым жертвам, представляясь родственниками, якобы попавшими в беду, и просят перечислить деньги или передать их через сообщника, в ходе пандемии "приспособился" под пандемию, и пожилым людям звонят "родственники", которые якобы попали в больницу после заражения коронавирусом. Переход на дистанционный режим работы также дает новые возможности злоумышленникам, говорит Шток. "Плохо защищенные персональные компьютеры открывают для киберпреступников возможность внедриться в сети компаний. Если государства в ходе вызванного пандемией кризиса предлагают свободную от бюрократии финансовую помощь через интернет-порталы, это тоже привлекает криминал", - заявил он.

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