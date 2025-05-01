Глава Генштаба: ЦАХАЛ готов нанести решительный удар движению ХАМАС

Изриальские военные готовы нанести в ближайшее время сокрушительный удар по радикальному палестинскому движению ХАМАС в секторе Газа.

Изриальские военные готовы нанести в ближайшее время сокрушительный удар по радикальному палестинскому движению ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник Генштаба армии Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир.

"Террористы из ХАМАС все еще удерживают в заложниках 59 наших братьев и сестер. Армия обороны Израиля готова нанести им (радикалам) решительный удар. Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении силы, увеличим темп операций и усилим их мощь", - заявил он.