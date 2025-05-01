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Глава Генштаба: ЦАХАЛ готов нанести решительный удар движению ХАМАС

Глава Генштаба: ЦАХАЛ готов нанести решительный удар движению ХАМАС Изриальские военные готовы нанести в ближайшее время сокрушительный удар по радикальному палестинскому движению ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
1 мая 2025 г. 16:39
Глава Генштаба: ЦАХАЛ готов нанести решительный удар движению ХАМАС

Изриальские военные готовы нанести в ближайшее время сокрушительный удар по радикальному палестинскому движению ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник Генштаба армии Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир.

"Террористы из ХАМАС все еще удерживают в заложниках 59 наших братьев и сестер. Армия обороны Израиля готова нанести им (радикалам) решительный удар. Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении силы, увеличим темп операций и усилим их мощь", - заявил он.

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Версия на английском языке IDF preparing to deliver 'decisive blow' against Hamas, IDF chief Zamir says at soldiers ceremony
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