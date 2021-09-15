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Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией

Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией Генеральная Ассамблея ООН будет стремиться к выполнению задач по урегулированию текущих конфликтов в разных частях света.
Другие страны
15 сентября 2021 г. 10:18
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией

Генеральная Ассамблея ООН будет стремиться к выполнению задач по урегулированию текущих конфликтов в разных частях света.

Об этом заявил президент 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, отвечая на вопрос Report об обсуждении в Генассамблее ООН вопроса об установлении диалога между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период.

"Вопросы мира и безопасности напрямую входят в мандат Совета Безопасности ООН. Тем не менее, Генассамблея ООН играет свою роль в решении подобных вопросов. Я буду стараться выполнять обязательства Генеральной Ассамблеи", - сказал А.Шахид.

Вюсала Аббасова

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