Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией

Генеральная Ассамблея ООН будет стремиться к выполнению задач по урегулированию текущих конфликтов в разных частях света.

Генеральная Ассамблея ООН будет стремиться к выполнению задач по урегулированию текущих конфликтов в разных частях света.

Об этом заявил президент 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, отвечая на вопрос Report об обсуждении в Генассамблее ООН вопроса об установлении диалога между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период.

"Вопросы мира и безопасности напрямую входят в мандат Совета Безопасности ООН. Тем не менее, Генассамблея ООН играет свою роль в решении подобных вопросов. Я буду стараться выполнять обязательства Генеральной Ассамблеи", - сказал А.Шахид.

Вюсала Аббасова