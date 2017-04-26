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    Глава ФСБ России: ИГ ведет переговоры с другими террористами для объединения

    Александр Бортников выступил на Московской конференции по международной безопасности

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В российские спецслужбы поступает информация о переговорах террористической группировки "Исламского государства" (ИГ) с другими террористическими группировками для объединения. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе выступления Московской конференции по международной безопасности.

    По словам Бортникова, и поодиночке террористические группировки обладают достаточными ресурсами для продолжения своей преступной деятельности.

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