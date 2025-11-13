Глава ФБР: Китай запретил 13 прекурсоров для фентанила по соглашению с США

США и Китай согласовали план по остановке незаконной торговли прекурсорами для производства фентанила.

Как передает Report, об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель на брифинге.

"Китай в рамках достигнутого соглашения с США запретил все 13 прекурсоров, необходимых для производства синтетического опиоида фентанила", - уточнил он.

Патель отметил, что это произошло во время его поездки в Китай, которая стала первым визитом главы ФБР в Китай за более чем 10 лет.