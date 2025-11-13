Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Глава ФБР: Китай запретил 13 прекурсоров для фентанила по соглашению с США

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 00:11
    США и Китай согласовали план по остановке незаконной торговли прекурсорами для производства фентанила.

    Как передает Report, об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель на брифинге.

    "Китай в рамках достигнутого соглашения с США запретил все 13 прекурсоров, необходимых для производства синтетического опиоида фентанила", - уточнил он.

    Патель отметил, что это произошло во время его поездки в Китай, которая стала первым визитом главы ФБР в Китай за более чем 10 лет.

    США Китай ФБР фентанил прекурсор

