Глава ФБР: Китай запретил 13 прекурсоров для фентанила по соглашению с США
Другие страны
- 13 ноября, 2025
- 00:11
США и Китай согласовали план по остановке незаконной торговли прекурсорами для производства фентанила.
Как передает Report, об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель на брифинге.
"Китай в рамках достигнутого соглашения с США запретил все 13 прекурсоров, необходимых для производства синтетического опиоида фентанила", - уточнил он.
Патель отметил, что это произошло во время его поездки в Китай, которая стала первым визитом главы ФБР в Китай за более чем 10 лет.
