Глава Евросовета заявил, что отношения с Ираном находятся на самом низком уровне

Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН заявил, что отношения между Евросоюзом и Ираном находятся на самом низком уровне.

Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН заявил, что отношения между Евросоюзом и Ираном находятся на самом низком уровне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

"Председатель Мишель встретился с президентом Ирана в кулуарах недели ГА ООН в Нью-Йорке. Мишель посчитал, что отношения между ЕС и Ираном находятся на самом низком уровне. Он поднял ряд вопросов, вызывающих обеспокоенность ЕС, во время встречи и подтвердил важность диалога для предотвращения эскалации", - сказал дипломат.

По словам источника, основные вопросы, которые Мишель обсудил с иранским лидером, - конфликты в Украине и Ближнем Востоке, ядерная программа и угроза региональной стабильности, роль Ирана в регионе и прочее.