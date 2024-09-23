О нас

Глава Евросовета заявил, что отношения с Ираном находятся на самом низком уровне

Глава Евросовета заявил, что отношения с Ираном находятся на самом низком уровне Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН заявил, что отношения между Евросоюзом и Ираном находятся на самом низком уровне.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 22:43
Глава Евросовета заявил, что отношения с Ираном находятся на самом низком уровне

Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН заявил, что отношения между Евросоюзом и Ираном находятся на самом низком уровне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

"Председатель Мишель встретился с президентом Ирана в кулуарах недели ГА ООН в Нью-Йорке. Мишель посчитал, что отношения между ЕС и Ираном находятся на самом низком уровне. Он поднял ряд вопросов, вызывающих обеспокоенность ЕС, во время встречи и подтвердил важность диалога для предотвращения эскалации", - сказал дипломат.

По словам источника, основные вопросы, которые Мишель обсудил с иранским лидером, - конфликты в Украине и Ближнем Востоке, ядерная программа и угроза региональной стабильности, роль Ирана в регионе и прочее.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 сентября 2024 г. 13:02
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
20 сентября 2024 г. 12:52
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
18 сентября 2024 г. 12:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
17 сентября 2024 г. 17:14
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
17 сентября 2024 г. 16:34
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
19 сентября 2024 г. 10:53
В Казахстане по делу о вовлечении в секс-рабство школьницы арестовали 11 человек
В Казахстане по делу о вовлечении в секс-рабство школьницы арестовали 11 человек
19 сентября 2024 г. 12:53
В период проведения COP29 в Баку будет применена оптимизированная транспортная схема
В период проведения COP29 в Баку будет применена оптимизированная транспортная схема
17 сентября 2024 г. 19:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi