Глава Евросовета заявил об угрозе новой волны миграции в ЕС

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Глава Евросовета Дональд Туск, выступая в Европарламенте, заявил об угрозе новой волны миграции в ЕС из-за ситуации в Сирии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Во время моих визитов в регион, с кем бы я ни говорил — с президентами или беженцами в лагерях в Турции, Иордании или Египте — меня предупредили об одной вещи: потенциальная победа режима Асада, которая более вероятна на сегодняшний день из-за участия Ирана и России в Сирии, приведет к следующей миграционной волне. Вчера это послание подтвердил президент Турции Эрдоган. Согласно оценкам Турции, еще три миллиона потенциальных беженцев могут приехать из Алеппо и его окрестностей", — заявил Туск.

По последним данным приграничного агентства ЕС "Фронтекс", по состоянию на конец сентября на территорию стран Евросоюза прибыли около 630 тыс. мигрантов. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны.