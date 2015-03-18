Глава Европарламента: украинский кризис – дело Европы, а не США

Украинский кризис - дело исключительно европейское, и США разрешить украинский конфликт не способны, заявил председатель Европарламента Мартин Шульц в интервью газете Die Zeit.

"США не могут решить эту проблему, - заявил он. - Совсем наоборот, ястребы, в первую очередь из республиканской оппозиции, пытаются разжечь ее". По его словам, первый шаг к выходу из украинского конфликта должен заключаться в восприятии его не как "российско-американской темы", а как европейской.

В интервью Die Zeit Шульц также высказал свои опасения о возросшей "непредсказуемости российской стороны". На его взгляд, президент России пытается разделить Евросоюз, и его европейцы, по его словам, должны "всеми силами" этому противостоять, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Антироссийские санкции он считает "очень успешными". При этом Шульц считает, что ЕС необходимо поддерживать хорошие отношения с Россией. По его словам, ЕС нуждается в "мирных, стабильных соседях".