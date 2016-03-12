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    Глава Европарламента: Европа не готова к такому президенту, как Трамп

    По мнению Шульца, политический стиль Дональда Трампа заключается в постоянных нападках на других

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "Европа не готова к такому президенту, как Дональд Трамп". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил  глава Европарламента Мартин Шульц  в эфире телеканала I-TELE перед встречей в Париже с лидерами ведущих европейских социал-демократических партий.

    "Европа, да и США не готова к такому президенту", - сказал Шульц, отвечая на вопрос, какого мнения он придерживается в отношении наиболее популярного кандидата от республиканцев в ходе предвыборной кампании в США.

    По мнению Шульца, политический стиль Дональда Трампа заключается в постоянных нападках на других и "поисках виноватого на стороне". 

    Окончательный кандидат от республиканцев определится на партийном съезде в Кливленде (штат Огайо) 18-21 июля этого года. Выборы президента США пройдут 8 ноября.

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