​Глава Еврокомиссии пригрозил Венгрии исключением из ЕС

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил Венгрию о возможном исключении из Евросоюза в случае восстановления смертной казни, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Тому, кто вводит смертную казнь, нет места в Европейском союзе", - заявил Юнкер, отвечая на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Глава правительства Венгрии в последнее время заявлял, что "вопрос о смертной казни должен вернуться на повестку дня в Венгрии".

Смертная казнь в Венгрии была отменена в 1990 году.