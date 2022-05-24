Глава Еврокомиссии: Последствия войны в Украине ставят под сомнение весь международный порядок

Всемирный экономический форум должен рассмотреть издержки и последствия путинской войны. Это ставит под сомнение весь международный порядок.

Всемирный экономический форум должен рассмотреть издержки и последствия войны России в Украине, которые ставит под сомнение весь международный порядок.

Как передает Report, об этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в ходе Экономического форума в Давосе.

"Именно поэтому противодействие российской агрессии является задачей всего мирового сообщества. Точно так же, как нам нужны разнообразные источники энергии, сегодня мы слишком зависим от ряда производителей ключевых материалов, таких как литий или металлический кремний", - сказала она.

По ее словам, для более сбалансированной взаимозависимости и устойчивых цепочек поставок нужны прочные глобальные партнерские отношения.

"Россия использует голод и зерно, чтобы обладать властью. Глобальное сотрудничество является противоядием от этого шантажа", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

При этом, по ее словам, сегодня Европа прилагает все усилия, чтобы поставлять зерно на мировые рынки, наращивает собственное производство, а также поддерживает Африку в наращивании ее производственных мощностей.