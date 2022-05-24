О нас

Глава Еврокомиссии: Последствия войны в Украине ставят под сомнение весь международный порядок

Глава Еврокомиссии: Последствия войны в Украине ставят под сомнение весь международный порядок Всемирный экономический форум должен рассмотреть издержки и последствия путинской войны. Это ставит под сомнение весь международный порядок.
Другие страны
24 мая 2022 г. 13:39
Глава Еврокомиссии: Последствия войны в Украине ставят под сомнение весь международный порядок

Всемирный экономический форум должен рассмотреть издержки и последствия войны России в Украине, которые ставит под сомнение весь международный порядок.

Как передает Report, об этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в ходе Экономического форума в Давосе.

"Именно поэтому противодействие российской агрессии является задачей всего мирового сообщества. Точно так же, как нам нужны разнообразные источники энергии, сегодня мы слишком зависим от ряда производителей ключевых материалов, таких как литий или металлический кремний", - сказала она.

По ее словам, для более сбалансированной взаимозависимости и устойчивых цепочек поставок нужны прочные глобальные партнерские отношения.

"Россия использует голод и зерно, чтобы обладать властью. Глобальное сотрудничество является противоядием от этого шантажа", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

При этом, по ее словам, сегодня Европа прилагает все усилия, чтобы поставлять зерно на мировые рынки, наращивает собственное производство, а также поддерживает Африку в наращивании ее производственных мощностей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
19 мая 2022 г. 06:55
Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
МВД предупредил шутников: Вызов ложный, штраф реальный!
МВД предупредил "шутников": Вызов ложный, штраф реальный!
19 мая 2022 г. 13:28
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский бронепоезд
В Мелитополе украинские "партизаны" взорвали российский бронепоезд
18 мая 2022 г. 15:16
В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi