Глава Еврокомиссии: Мы не можем полагаться только на НАТО

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ США считают, что развивая европейскую оборону, Евросоюз станет слишком независимым.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Многие по другую сторону Атлантики считают, что, развивая европейскую оборону, ЕС станет слишком независимым. Но мы не можем полагаться только на НАТО, мы должны иметь собственные оборонные возможности", - подчеркнул он.

По его словам, "мягкая сила" зачастую недостаточно эффективна, вследствие необходимо прибегать "к более жестким аргументам".

Глава ЕК указал, что все оборонные усилия Европейского союза нацелены на дополнение возможностей НАТО, а не на конкуренцию альянса.

Жан-Клод Юнкер выделил сферу закупок и производства вооружений, как приоритетную для развития военной политики ЕС.