Глава Euroclear блокирует решение ЕС о конфискации активов РФ

Глава международного депозитария Euroclear в Бельгии Валери Урбен готова через суд добиваться невыполнения распоряжений Еврокомиссии (ЕК) и Совета ЕС о конфискации в будущем замороженных активов РФ.

Как передает Report, об этом она заявила в интервью газете Le Monde.

"Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать", - сказала она.

По словам Урбен, "не исключено" обращение в судебные инстанции, если европейские институты власти захотят принудить депозитарий к такому шагу. Она добавила, что с 2022 года юридический отдел был увеличен с "десятка до 200 сотрудников".

Российские активы в объеме €193 млрд, замороженные на счетах Euroclear, составляют лишь доли процента от общего объема средств депозитария, который оценивается в €42,5 трлн. Урбен считает, что их конфискация, даже завуалированная, рискует нанести ущерб всей зоне евро. Она пояснила, что представители других стран в беседах с ней выражают сильную обеспокоенность подобным развитием событий и, если деньги РФ будут использованы, например, для финансирования кредита для Украины, то международные инвесторы "сократят инвестиции в зону евро", что в свою очередь негативно повлияет "на все финансовые потребности Европы".

Урбен добавила, что после окончания российско-украинской войны и снятия санкций РФ может в любой момент прийти за своими деньгами и она не знает, как Euroclear будет выполнять свои обязательства перед Москвой, если средства будут использованы для кредита или конфискованы.

Издание напоминает, что в России заморожены от €20 до €40 млрд клиентов Euroclear, которые находятся в российском депозитарии. Оно также приводит слова премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, который утверждал, что к нему регулярно обращаются представители бизнеса и напоминают ему, что в случае конфискации российских активов они потеряют свои активы или заводы.

13 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении в Европарламенте в очередной раз заявила, что ЕК считает использование российских активов для репарационного кредита наилучшей для ЕС возможностью содержания Украины в 2026-2027 годах.