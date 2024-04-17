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Глава ЕК: Военные бюджеты стран ЕС выросли на 20% с 2022 года

Глава ЕК: Военные бюджеты стран ЕС выросли на 20% с 2022 года Оборонные бюджеты стран Евросоюза после начала боевых действий России в Украине в 2022 году выросли на 20%.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 17:03
Глава ЕК: Военные бюджеты стран ЕС выросли на 20% с 2022 года

Оборонные бюджеты стран Евросоюза после начала боевых действий России в Украине в 2022 году выросли на 20%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции европейской оборонной промышленности в Брюсселе. По ее словам, такой рост обусловлен недофинансированием этой сферы в последние годы.

"Наши национальные военные бюджеты выросли на 20% по сравнению с 2022 годом, и эти средства начинают компенсировать недофинансирование военной сферы в последние годы", - заявила она.

Глава ЕК также призвала объединить европейскую военную промышленность под руководством, чтобы повысить ее эффективность.

В 2023 году стран Евросоюза потратили на оборону в среднем 1,7% ВВП. Кроме того, с начала боевых действий в Украине европейские армии закупили 78% новой техники за пределами ЕС. В 2024 году впервые достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону в 2% от ВВП Германия. На днях глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости увеличении военных расходов до более чем 2% ВВП.

При этом, согласно подсчетам немецкого Института экономических исследований (IFO) для Financial Times, некоторые страны ЕС в ближайшее время вряд ли смогут достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП по тратам на оборону, в том числе из-за низких темпов роста. Среди них Италия, Испания и Бельгия.

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