Глава ЕК: В скором времени рассмотрим новые санкции в отношении Ирана
Другие страны
- 13 января, 2026
- 17:14
Евросоюз в скором времени рассмотрит новые санкции в отношении Ирана.
Как передает Report, об этом в соцсетях заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она осудила чрезмерное применение силы против протестующих и постоянное ограничение их свободы.
"В тесном сотрудничестве с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каей Каллас скоро будут предложены дополнительные санкции в отношении лиц, ответственных за репрессии. Мы поддерживаем народ Ирана, который мужественно борется за свою свободу", – отметила она.
Она напомнила, что ЕС уже включил Корпус стражей исламской революции в полном составе в свой санкционный список.
