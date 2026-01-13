Глава ЕК: В скором времени рассмотрим новые санкции в отношении Ирана

Евросоюз в скором времени рассмотрит новые санкции в отношении Ирана.

Как передает Report, об этом в соцсетях заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она осудила чрезмерное применение силы против протестующих и постоянное ограничение их свободы.

"В тесном сотрудничестве с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каей Каллас скоро будут предложены дополнительные санкции в отношении лиц, ответственных за репрессии. Мы поддерживаем народ Ирана, который мужественно борется за свою свободу", – отметила она.

Она напомнила, что ЕС уже включил Корпус стражей исламской революции в полном составе в свой санкционный список.