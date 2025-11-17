Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Глава ЕК сообщила в письме лидерам ЕС, что война в Украине может закончиться в 2026 году

    • 17 ноября, 2025
    • 16:29
    Глава ЕК сообщила в письме лидерам ЕС, что война в Украине может закончиться в 2026 году

    Война между РФ и Украиной должна завершиться в конце 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в письме президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам государств ЕС от 17 ноября.

    "Масштаб дефицита финансирования Украины является значительным. Согласно предварительным прогнозам Международного валютного фонда - при условии, что война завершится в конце 2026 года и уже с учетом всей поддержки, обещанной ЕС, государствами-членами и международными партнерами - Украина все равно столкнется с огромной нехваткой, которую невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования", - написала она.

    Глава ЕК напомнила, что в октябре 2025 года Европейский совет взял обязательство "решить насущные потребности Украины в финансировании на 2026-2027 годы, включая ее военные и оборонные усилия".

    По оценкам Еврокомиссии, Украине в 2026 году потребуется внешнего финансирования в размере более 71 млрд евро, из которых более чем 51 млрд евро пойдут на военные нужды. В ЕС уверяют, что вопрос использования замороженных активов РФ для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.

