Глава ЕК: Сильные гарантии безопасности нужны для защиты Украины и Европы

Сильные гарантии безопасности нужны для защиты жизненных интересов безопасности и Украины, и Европы.
Другие страны
17 августа 2025 г. 17:57
Глава ЕК: Сильные гарантии безопасности нужны для защиты Украины и Европы

Сильные гарантии безопасности нужны для защиты жизненных интересов безопасности и Украины, и Европы.

Как передает Report, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на экстренной совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Брюсселе.

"Не может быть никаких ограничений на украинские вооруженные силы, будь то в развитии сотрудничества или поставок из других стран", - продолжила глава ЕК.

Она повторила, что ЕС нарастит свои военные усилия, чтобы военные возможности Украины и Европы выросли и "чтобы украинская военная промышленность была усилена, в особенности в сфере производства беспилотников. Брюссель также будет поддерживать прием Украины в ЕС, "что также является формой гарантий безопасности", сказала она.

Версия на азербайджанском языке Avropa həm Ukrayna, həm də özü üçün təhlükəsizlik zəmanəti istəyir

