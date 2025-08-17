Глава ЕК: Сильные гарантии безопасности нужны для защиты Украины и Европы

Сильные гарантии безопасности нужны для защиты жизненных интересов безопасности и Украины, и Европы.

Сильные гарантии безопасности нужны для защиты жизненных интересов безопасности и Украины, и Европы.

Как передает Report, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на экстренной совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Брюсселе.

"Не может быть никаких ограничений на украинские вооруженные силы, будь то в развитии сотрудничества или поставок из других стран", - продолжила глава ЕК.

Она повторила, что ЕС нарастит свои военные усилия, чтобы военные возможности Украины и Европы выросли и "чтобы украинская военная промышленность была усилена, в особенности в сфере производства беспилотников. Брюссель также будет поддерживать прием Украины в ЕС, "что также является формой гарантий безопасности", сказала она.