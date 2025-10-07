Глава ЕК призвала ХАМАС и Израиль к конструктивным переговорам
- 07 октября, 2025
- 10:50
Еврокомиссия призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке найти конструктивное решение на переговорах, освободить заложников и прекратить боевые действия.
Как передает Report, об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х.
"Мы никогда не забудем ужасных нападений ХАМАС 7 октября и ту боль, которую они причинили невинным жертвам, их семьям и всему народу Израиля два года назад. Немедленное освобождение всех заложников и прекращение огня теперь вполне достижимы. Эту возможность нельзя упускать. Мы призываем все стороны к конструктивному участию в переговорах в Шарм-эль-Шейхе в контексте плана, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом", - отметила она.
По ее словам, необходимо воспользоваться этим моментом, чтобы "проложить путь к прочному миру в регионе, основанному на принципе сосуществования двух государств".
