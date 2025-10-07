Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Глава ЕК призвала ХАМАС и Израиль к конструктивным переговорам

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 10:50
    Глава ЕК призвала ХАМАС и Израиль к конструктивным переговорам

    Еврокомиссия призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке найти конструктивное решение на переговорах, освободить заложников и прекратить боевые действия.

    Как передает Report, об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х.

    "Мы никогда не забудем ужасных нападений ХАМАС 7 октября и ту боль, которую они причинили невинным жертвам, их семьям и всему народу Израиля два года назад. Немедленное освобождение всех заложников и прекращение огня теперь вполне достижимы. Эту возможность нельзя упускать. Мы призываем все стороны к конструктивному участию в переговорах в Шарм-эль-Шейхе в контексте плана, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом", - отметила она.

    По ее словам, необходимо воспользоваться этим моментом, чтобы "проложить путь к прочному миру в регионе, основанному на принципе сосуществования двух государств".

    Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен ХАМАС Израиль переговоры
    Avropa Komissiyasının sədri HƏMAS və İsraili konstruktiv danışıqlara çağırıb

    Последние новости

    11:05

    ЦБА отмечает отсутствие риска процентной ставки в банковском секторе страны

    Финансы
    11:04

    Товарооборот Азербайджана со странами ОИС за 8 месяцев составил около $6 млрд

    Бизнес
    11:00

    Самед Баширли: Азербайджан видит четкие перспективы работы с Германией в сфере ВИЭ

    Энергетика
    10:56

    Армения и Казахстан провели политконсультации

    В регионе
    10:51

    Грузоперевозки судами ASCO увеличились на 10%

    Инфраструктура
    10:50
    Фото

    В Баку подписан трехсторонний план развития текстильной отрасли

    Бизнес
    10:50

    Глава ЕК призвала ХАМАС и Израиль к конструктивным переговорам

    Другие страны
    10:48

    В ЮНЕСКО зачитали заявление от имени Азербайджана

    Внешняя политика
    10:46

    ЦБА: Число уникальных вкладчиков в банках увеличилось почти на 12%

    Финансы
    Лента новостей