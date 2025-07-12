Глава ЕК: Пошлины США в 30% подорвут трансатлантические цепочки

Пошлины США в 30% на европейский экспорт подорвут основные трансатлантические цепочки поставок.

Пошлины США в 30% на европейский экспорт подорвут основные трансатлантические цепочки поставок.

Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ответ на объявление президента США Дональда Трампа о введении с 1 августа новых тарифов.

В распространенном пресс-службой ЕК заявлении она подчеркнула, что "до 1 августа ЕС будет продолжать пытаться добиться соглашения с США, одновременно готовя ответные меры".

"Введение 30-процентных пошлин на экспорт из ЕС подорвет основные трансатлантические цепочки поставок в убыток бизнесу и потребителям по обе стороны Атлантики", - заявила она.