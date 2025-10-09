Глава ЕК поддержала готовность Израиля и ХАМАС заключить сделку по прекращению огня

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приветствует объявление сторонами конфликта на Ближнем Востоке о заключении соглашения по прекращению огня и освобождении заложников в Газе.

Как передает Report, об этом она написала в соцсети Х.

"Я приветствую объявление о заключении соглашения по прекращении огня и освобождении заложников в Газе на основе предложенного президентом США Дональдом Трампом плана. Я высоко оцениваю дипломатические усилия Соединенных Штатов, Катара, Египта и Турции по достижению этого прорыва. Я также воодушевлена поддержкой правительства Израиля и Палестинской автономии. Теперь все стороны должны полностью соблюдать условия соглашения. Все заложники должны быть освобождены", - отметила она.

Глава ЕК также сообщила, что Евросоюз продолжит поддерживать быструю и безопасную доставку гуманитарной помощи в Газу, и когда придет время, помочь в работе по восстановлению и реконструкции.

"Следует воспользоваться сегодняшней возможностью. Это возможность проложить надежный политический путь к прочному миру и безопасности. Путь, твердо основанный на решении о сосуществовании двух государств", - подчеркнула она.