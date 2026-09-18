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    Глава ЕК отправится в тур по Западным Балканам

    Другие страны
    • 18 сентября, 2026
    • 14:29
    Глава ЕК отправится в тур по Западным Балканам

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит страны Западных Балкан 30 сентября - 2 октября, где обсудит партнерство на пути вступления этих государств в Евросоюз и их постепенную интеграцию.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.

    В рамках шестого ежегодного визита фон дер Ляйен посетит Тирану (Албания), Приштину (Косово), Подгорицу (Черногория) и Скопье (Северная Македония), где встретится с главами государств и правительств и посетит проекты, финансируемые ЕС.

    "Наш Союз не будет полноценным без Западных Балкан", заявила фон дер Ляйен на саммите ЕС - Западные Балканы в июне, напомнила Подеста.

    По ее словам, в ходе поездки председатель Еврокомиссии сосредоточится на дальнейших шагах партнеров на пути в ЕС и прогрессе в рамках постепенной интеграции при поддержке Плана роста для Западных Балкан.

    Боснию и Герцеговину и Сербию фон дер Ляйен намерена посетить позднее в связи с предстоящими там парламентскими и всеобщими выборами соответственно.

    Урсула фон дер Ляйен Европейский союз (ЕС) Западные Балканы Черногория Северная Македония Албания
    AK rəhbəri Qərbi Balkanlar üzrə tura çıxacaq

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