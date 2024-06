Глава ЕК: Начались официальные переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

Евросоюз официально начал переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.

Как передает Report, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети "Х".

"Поздравляем Молдову и Украину с началом переговоров о вступлении. Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего Европейского Союза. Путь впереди будет сложным, но полным возможностей", - подчеркнула она.