    Глава ЕК: Инвестиции в рамках Global Gateway к 2027 году превысят €400 млрд

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 11:49
    Глава ЕК: Инвестиции в рамках Global Gateway к 2027 году превысят €400 млрд

    Евросоюз намерен довести размер инвестиций в рамках программы Global Gateway до €400 млрд к 2027 году.

    Как передает Report, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х.

    "Нашей первоначальной целью было мобилизовать €300 млрд за 5 лет. Сегодня мы близки к достижению этой цели. И я уверена, что к 2027 году мы превысим до €400 млрд в рамках Global Gateway", - отметила она.

    Напомним, что инициатива Global Gateway была представлена в 2021 году. Она направлена на инвестирование в инфраструктурные, цифровые и климатические проекты.

