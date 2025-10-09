Глава ЕК: Инвестиции в рамках Global Gateway к 2027 году превысят €400 млрд
- 09 октября, 2025
- 11:49
Евросоюз намерен довести размер инвестиций в рамках программы Global Gateway до €400 млрд к 2027 году.
Как передает Report, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х.
"Нашей первоначальной целью было мобилизовать €300 млрд за 5 лет. Сегодня мы близки к достижению этой цели. И я уверена, что к 2027 году мы превысим до €400 млрд в рамках Global Gateway", - отметила она.
Напомним, что инициатива Global Gateway была представлена в 2021 году. Она направлена на инвестирование в инфраструктурные, цифровые и климатические проекты.
Our initial goal was to mobilise €300 billion in 5 years.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025
Today we are in touching distance of that target.
And I am confident we will surpass €400 billion by 2027.
With Global Gateway, the benefits are not only mutual – they’re also local.