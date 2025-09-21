Глава ЕК: Евросоюз будет исходить из своих интересов в вопросе пошлин

Евросоюз будет исходить из собственных интересов и не собирается автоматически вводить 100-процентные пошлины для Индии и Китая, основываясь на предложении американского лидера Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом в интервью бельгийской Soir заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС примет собственные решения. Эта просьба связана с желанием президента (Трампа - ред.) усилить давление на Россию… Мы знаем, что в этой все более сложной геополитической обстановке мы должны укреплять наше партнерство, основанное на общих интересах", - сказала она.

Глава Еврокомиссии пояснила, что учитывая растущую роль Индии в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, более тесное сотрудничество ЕС с этой страной "важно, как никогда". "Именно поэтому мы объявили о новой стратегической повестке дня ЕС-Индия, одним из приоритетов которой станет укрепление нашей взаимной обороны и безопасности. Мы намерены заключить новое соглашение о свободной торговле к концу 2025 года, которое принесет пользу предприятиям обеих сторон. В конечном счете, это соглашение и другие аналогичные соглашения укрепляют наши геополитические позиции, позволяя нам достичь наших целей", - указала глава ЕК.