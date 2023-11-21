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Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу

Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу Будущее Украины связано с Евросоюзом.
Другие страны
21 ноября 2023 г. 13:37
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу

Будущее Украины связано с Евросоюзом.

Как передает Report, об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала в своей публикации в соцсети "X" к 10-ой годовщине начала Евромайдана.

Она заявила, что события в Украине 2013-2014 годов изменили всю Европу.

"10 лет достоинства. Гордости. Стремления к свободе. Холодные зимние ночи Евромайдана навсегда изменили Европу. Сегодня это понятнее, чем когда-либо. Будущее Украины - в Европейском союзе. Будущее, за которое боролся Майдан, наконец-то началось", - отметила глава ЕК.

Массовая многомесячная акция протеста, получившая название Евромайдан, началась в конце 2013 года и продолжалась до весны 2014 года.

Протестующие в Киеве построили палаточный городок, захватили ряд административных зданий. Виктору Януковичу, занимавшему на тот момент пост президента Украины, и кабмину практически в полном составе пришлось покинуть территорию страны.

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