Глава ЕК: Для РФ агрессия против Украины - начало большой игры за влияние

Планы России остаются неизменными за эти 3,5 года с начала агрессии против Украины, и как только появляется какая-то надежда на достижение мира, атаки усиливаются.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила на слушаниях в парламенте президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, все это говорит о том, что для РФ Украина остается первым шагом в гораздо более крупной игре.

"Для России любое мирное соглашение означает постоянное перекраивание карт. Речь идет о возвращении в ряд великих держав и сферам влияния", - заявила она.

Но для Украины и Европы любое мирное соглашение означает установление справедливого и прочного мира, который положит конец этому конфликту, и не допустит новый в будущем, отметила она.

"Речь идет об обеспечении прочной и устойчивой архитектуры безопасности для нашего континента, основанной на сильной Европе, сильном НАТО, сильном трансатлантическом партнерстве. И это то, что мы будем защищать вместе с Украиной и нашими союзниками на каждом этапе этого пути", - сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК отметила, что началась работа над фактическим текстом мирного соглашения, отправной точкой которого стали прошедшие переговоры в Женеве.