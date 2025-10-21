Глава египетской разведки находится в Израиле для переговоров с представителями Израиля и США

Глава египетской разведки Хасан Рашад находится в Израиле, чтобы обсудить будущее сектора Газа с высокопоставленными чиновниками Израиля и США.

Как передает Report,об этом сообщил The Times of Israel со ссылкой на источник.

Согласно информации, Рашад встретился с высокопоставленными израильскими чиновниками, среди которых, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава Общей службы безопасности Израиля "ШАБАК" Дэвид Зини.

Рашад также встретится с высокопоставленными помощниками Белого дома Стивом Уиткоффым и экс-советником Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Вице-президент США Джей Вэнс также находится сегодня в Израиле.