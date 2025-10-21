Глава египетской разведки находится в Израиле для переговоров с представителями Израиля и США
Другие страны
- 21 октября, 2025
- 15:02
Глава египетской разведки Хасан Рашад находится в Израиле, чтобы обсудить будущее сектора Газа с высокопоставленными чиновниками Израиля и США.
Как передает Report,об этом сообщил The Times of Israel со ссылкой на источник.
Согласно информации, Рашад встретился с высокопоставленными израильскими чиновниками, среди которых, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава Общей службы безопасности Израиля "ШАБАК" Дэвид Зини.
Рашад также встретится с высокопоставленными помощниками Белого дома Стивом Уиткоффым и экс-советником Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Вице-президент США Джей Вэнс также находится сегодня в Израиле.
