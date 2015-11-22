Глава ЕГ: Греция выполнила условия для получения второго транша от ЕС

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Греция выполнила все согласованные с ЕС реформы в рамках условий перевода первого транша, что открывает стране путь к выделению ей следующей части кредита, размер которой должен составить 2 миллиарда евро, сообщает в субботу агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы Еврогруппы Йеруна Дейссельблума.

"На основании финального предписания… Рабочая группа Еврогруппы (EuroWorking Group, EwG) согласилась с тем, что греческие власти к настоящему моменту выполнили основные пункты первого пакета (реформ — ред.) и приняли меры в финансовом секторе, которые необходимы для успешного проведения процесса рекапитализации", — заявил Дейссельблум, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Глава Еврогруппы также подчеркнул, что соглашение открывает путь для официального одобрения в понедельник советом директоров Европейского механизма стабильности (ESM) перевода субтранша в 2 миллиарда евро. Он добавил, что это также позволит ESM принять последовательные решения по переводу Греции денег для рекапитализации банковского сектора.

Греция рассчитывала, что Еврогруппа примет положительное решение еще в конце октября, однако Афины тогда не выполнили все требования кредиторов. В четверг вечером парламент Греции проголосовал за очередные меры жесткой экономии, которые входили в список предварительных действий, необходимых для выделения кредитов