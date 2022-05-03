Глава ЦРУ Бернс тайно посетил Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в середине апреля Директор ЦРУ Уильям Бернс в апреле тайно посетил с визитом Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мохаммедом бен Салманом для преодоления кризиса в отноше

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в середине апреля Директор ЦРУ Уильям Бернс в апреле тайно посетил с визитом Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мохаммедом бен Салманом для преодоления кризиса в отношениях между двумя странами.

Как передает Report, об этом издание Wall Street Journal , которое ссылается на источники в Вашингтоне и Эр-Рияде.

В публикации отмечается, что этот визит прошел на фоне попыток Вашингтона восстановить связи с Эр-Риядом, которого он рассматривает в качестве "ключевого партнера в сфере безопасности на Ближнем Востоке".

Издание подчеркивает, что для встречи с принцем Бернс посетил прибрежный город Джидда, где саудовское руководство провело большую часть священного для мусульман месяца Рамадан. При этом подробности встречи неизвестны, но источники предполагают, что среди обсуждаемых тем были вопросы нефтедобычи, специальная военная операция РФ в Украине, а также ядерная программа Ирана и вооруженный конфликт в Йемене.