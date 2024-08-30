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Глава Центробанка Ливии покинул страну ради спасения жизни

Глава Центробанка Ливии покинул страну ради спасения жизни Глава Центрального банка Ливии Садик аль-Кабир и его сотрудники бежали из страны, чтобы спастись от вооруженных ополченцев.
Другие страны
30 августа 2024 г. 10:57
Глава Центробанка Ливии покинул страну ради спасения жизни

Глава Центрального банка Ливии Садик аль-Кабир и его сотрудники бежали из страны, чтобы спастись от вооруженных ополченцев.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на руководителя банка.

"Ополченцы угрожают и наводят ужас на сотрудников банков и иногда похищают их детей и родственников", - рассказал аль-Кабир в телефонном интервью газете.

Он подчеркнул, что премьер-министр Абдель Хамид Дбейба "пытался незаконно снять его с должности" в нарушение договоренностей ООН, по которым власти востока и запада должны прийти к соглашению относительно нового руководителя банка.

Как пишет FT, ранее аль-Кабир обвинил премьера в перерасходе средств. Позже правительственный комитет города Триполи захватил здание Центробанка. Главу банка поддерживает парламент на востоке страны.

В ответ на захват ЦБ, восточное правительство объявило о прекращении добычи нефти.

Политический кризис в Ливии длится с 2011 года после убийства Муаммара Каддафи. В стране не был сформирован единый орган управления и начался вооруженный конфликт между отдельными группировками, а затем — гражданская война международно-признанного временного правительства против ливийской национальной армии. В стране сложились два политических центра: один — в столице Триполи, другой — в городе Тобрук на востоке.

В 2020 году стороны смогли договориться о прекращении огня, и в феврале 2021 года было создано временное правительство национального единства, главой которого был избран Дбейба. Его легитимность не признает действующая на востоке палата представителей (парламент) Ливии.

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Версия на английском языке Libya central bank governor flees in fear for his life, FT says
Версия на азербайджанском языке Liviya Mərkəzi Bankının rəhbəri ölkədən qaçıb

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