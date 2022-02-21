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Глава ЦБ Ливана подозревается в присвоении 300 млн долларов

Глава ЦБ Ливана подозревается в присвоении 300 млн долларов Управляющий Центробанком Ливана Риад Саляме подозревается в финансовых махинациях, в результате которых он и его брат Раджа присвоили 300 млн долларов США за последние 10 лет
Другие страны
21 февраля 2022 г. 17:53
Глава ЦБ Ливана подозревается в присвоении 300 млн долларов

Управляющий Центробанком Ливана Риад Саляме подозревается в финансовых махинациях, в результате которых он и его брат Раджа присвоили 300 млн долларов США за последние 10 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, новостной портал El Nashra опубликовал предварительные результаты расследования, проведенного швейцарскими властями.

По его информации, Саляме взимал комиссионные за продажу государственных ценных бумаг коммерческим банкам, что не является нарушением. Большая часть этих средств поступила, однако, не в ЦБ Ливана, а на счет частной компании Forry, которой владеет его брат Раджа Саляме, и была потрачена на приобретение недвижимости за рубежом.

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