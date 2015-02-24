​Глава бюро Рейтер в Пакистане найдена мертвой

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Глава бюро агентства Рейтер в Пакистане Мария Головнина найдена мертвой в квартире в Исламабаде.

Как передает Report со ссылкой на BBC, 34-летняя сотрудница агентства потеряла сознание, после чего прибывшая на место бригада скорой помощи отвезла Головнину в местную больницу, где была зафиксирована её смерть.

Полиция Исламабада объявила о начале расследования по факту смерти Головниной. Причины смерти пока не установлены; известно лишь, что ей стало плохо в ванной комнате дома, который использовался как офис. По предварительным данным, признаков насильственных действий на теле Головниной не обнаружено.