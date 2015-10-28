Глава белорусского МИД: Минск не видит необходимости в размещении авиабазы РФ в Белоруссии

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Размещение российской авиабазы в Белоруссии не будет способствовать снижению военно-политической напряженности в регионе, вести разговор об этом сегодня нет необходимости. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В нынешней ситуации, когда есть ряд других вопросов, требующих быстрого оперативного решения, в том числе украинский кризис и ситуация в Сирии, нам кажется, что нет нужды вести разговор о размещении базы в Белоруссии", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Макей добавил, что "однозначно размещение этой авиабазы не снизит военно-политическую напряженность в регионе". "Наоборот, авиабаза вызовет раздражение в адрес и Минска, и Москвы", - считает он.

Макей также отметил, что в Белоруссии "сейчас находится столько авиабаз, что там в считанные часы можно разместить сотни самолетов". Поэтому, по его мнению, "более актуально вести речь о том, чтобы быть готовыми дать оперативный ответ на случай роста напряженности в регионе или угрозы безопасности Белоруссии и России".