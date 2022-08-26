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Глава Baykar исключил поставку беспилотников Bayraktar в Россию

Глава Baykar исключил поставку беспилотников Bayraktar в Россию Baykar Makina полностью оказывает поддержку Украине.
Другие страны
26 августа 2022 г. 13:55
Глава Baykar исключил поставку беспилотников Bayraktar в Россию

Baykar Makina оказывает полную поддержку Украине, и вне зависимости от предлагаемой суммы, не намерена продавать беспилотники России.

Как передает Report, об этом главный исполнительный директор компании Халук Байрактар заявил в интервью русской службе Би Би Си.

"Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе, - отмечает Халук Байрактар. - С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их [Москве дроны]. В этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины. Поскольку у нас очень крепкая связь, и Украина подвергается очень несправедливой, агрессивной и необоснованной атаке. И поэтому, ничто не затмит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция по этому поводу ясна", - сказал он.

По его словам, системы Bayraktar используются в Украине с 2018 года. Также с Украиной были подписаны очень важные проекты в оборонной промышленности.

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Версия на азербайджанском языке “Baykar” şirkəti Rusiyaya “Bayraktar” dronlarını satmayacaq
Версия на английском языке Baykar CEO rules out supplies of Bayraktar drones to Russia

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