​Глава американского генштаба прибыл с визитом в Израиль

Баку. 18 октйабря. REPORT.AZ/ Генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, прибыл 17 октября с визитом в Израиль.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Это первый визит генерала Данфорда в другую страну после вступления в должность главы комитета.

18 октября генерал проведет переговоры с начальником генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом.

У него также запланированы встречи с израильскими должностными лицами.