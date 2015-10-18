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    ​Глава американского генштаба прибыл с визитом в Израиль

    У него также запланированы встречи с израильскими должностными лицами

    Баку. 18 октйабря. REPORT.AZ/ Генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, прибыл 17 октября с визитом в Израиль.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

    Это первый визит генерала Данфорда в другую страну после вступления в должность главы комитета.

    18 октября генерал проведет переговоры с начальником генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом.

    У него также запланированы встречи с израильскими должностными лицами.

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