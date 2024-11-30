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ГКНБ Кыргызстана провел обыски в офисе "Яндекс.Такси"

ГКНБ Кыргызстана провел обыски в офисе "Яндекс.Такси" Государственный комитет национальной безопасности провел обыски в офисах ОсОО “Яндекс.Такси Корп” и его партнеров в рамках расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 10:16
ГКНБ Кыргызстана провел обыски в офисе Яндекс.Такси

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана провел обыски в офисах ООО “Яндекс.Такси Корп” и его партнеров в рамках расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ со ссылкой на заявление ведомства.

По данным ГКНБ, компания и ее партнеры, несмотря на меры, предпринятые Службой антимонопольного регулирования при Минэкономики, необоснованно завысили процентные ставки для водителей такси, что привело к искусственному повышению стоимости услуг.

В настоящее время продолжается работа по установлению виновных и привлечению их к уголовной ответственности, говорится в сообщении.

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