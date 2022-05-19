Гитанас Науседа: Литва, ставшая членом Европейского Союза, добилась экономического успеха

"Литва, ставшая членом Европейского Союза два десятилетия назад, добилась экономического успеха".

"Литва, ставшая членом Европейского Союза два десятилетия назад, добилась экономического успеха".

Как передает Report, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

"Хочу привлечь ваше особое внимание к литовскому морскому порту Клайпеда. В этой зоне море не замерзает, это – крупнейший порт среди балтийских государств. В течение многих лет Литва уделяла внимание созданию сильного в стратегическом отношении, диверсифицированного производственного сектора. А сейчас наша страна работает над инновационными и высокотехнологичными секторами. Мощное производство требует стабильных энергетических источников. В последние десять лет мы уже осуществили большую работу по производству электричества, реализовали проекты строительства газового терминала и терминала сжиженного газа. Строительство данного терминала завершилось в 2014 году. В настоящее время наш энергетический сектор состоит из парков солнечной и ветряной энергии. В скором времени мы создадим первый на Балтийском море парк ветряной энергии.

Мощь продовольственной и сельскохозяйственной отрасли Литвы видна в продукции различного ассортимента. В итоге мы экспортируем нашу продовольственную продукцию более чем в 150 стран. Наконец, все экономические отрасли связаны друг с другом благодаря квалифицированной рабочей силе. 56 процентов молодежи имеет высшее образование, по этому показателю Литва занимает лидирующую позицию в Европейском Союзе. Литва, ставшая членом Европейского Союза два десятилетия назад, добилась экономического успеха. Доля валового внутреннего продукта на душу населения в моей стране стремительно приблизилась к среднему показателю по Европейскому Союзу, в этом рейтинге мы уступаем только Ирландии", - сказал Гитанас Науседа.