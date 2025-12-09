Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Гидеон Саар завтра встретится с Рубио

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 18:23
    Гидеон Саар завтра встретится с Рубио

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар 10 декабря встретится с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

    Отмечается, что это будет уже четвертая встреча дипломатов в этом году.

    Сегодня у Саара запланированы встречи в Вашингтоне с председателем Комитета по международным отношениям Сената США Джимом Ришем, сенаторами Джоном Феттерманом и Линдси Грэмом, а также с председателем Комитета Палаты представителей по международным делам Брайаном Мастом.

