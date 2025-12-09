Гидеон Саар завтра встретится с Рубио

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар 10 декабря встретится с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

Отмечается, что это будет уже четвертая встреча дипломатов в этом году.

Сегодня у Саара запланированы встречи в Вашингтоне с председателем Комитета по международным отношениям Сената США Джимом Ришем, сенаторами Джоном Феттерманом и Линдси Грэмом, а также с председателем Комитета Палаты представителей по международным делам Брайаном Мастом.