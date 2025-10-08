Гидеон Саар пригласил главу МИД Казахстана с визитом в Израиль
Другие страны
08 октября, 2025
- 16:47
Глава израильского МИД Гидеон Саар пригласил своего казахстанского коллегу Ермека Кошербаева с официальным визитом в Израиль.
Как передает Report, об этом Гидеон Саар написал в соцсети Х.
Стороны провели телефонный разговор, в ходе которого дипломат поздравил Кошербаева с назначением на новую должность и выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между Израилем и Казахстаном.
Собеседники обсудили текущие региональные процессы, в том числе переговоры по Газе в Египте, а также вопросы реализации первого этапа мирного плана президента США Дональда Трампа.
В завершение разговора Ермек Кошербаев поздравил израильскую сторону с праздником Суккот, а Саар пригласил его с визитом в Израиль.
