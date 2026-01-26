Германская Uniper подала иск к российскому "Газпрому" на 45 млн евро

Германская Uniper подала иск против российского "Газпрома" с целью взимать плату за прокачку газа по отводу от "Северного поток" - OPAL.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", иск на 45 млн евро касается контракта на транспортировку газа по трубопроводу OPAL от 1 июня 2012 года.

Lubmin-Brandov Gastransport GmbH (подразделение Uniper Global Commodities SE, владеет 20% в отводе от "Северного потока" OPAL) инициировало арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате с местом рассмотрения в Женеве, сообщается в российских судебных документах.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО "Газпром экспорт" к Lubmin-Brandov Gastransport о запрете продолжать это арбитражное разбирательство. На случай нарушения запрета суд определил присудить "Газпром экспорту" эквивалентную сумму - 45 млн евро.

Ранее сообщалось об арбитражных спорах, связанных с платой за прокачку газа из "Северного потока" с нидерландской Gasunie Transport Services B.V., бельгийской BBL Company и чешской Net4Gas. Всем этим компаниям запрещено вести арбитраж против "Газпром экспорта" под угрозой выплаты зеркальной денежной компенсации.