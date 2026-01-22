Германия высылает заместителя военного атташе посольства РФ

Германия высылает заместителя военного атташе посольства России в Берлине.

Как передает Report, об этом сообщил Der Spiegel.

"После ареста женщины, подозреваемой в шпионаже в пользу российской секретной службы, сотрудница, занимавшаяся шпионажем и "выдававшая себя за дипломата", должна немедленно покинуть Германию", - сообщает издание.

Отмечается, что она должна покинуть страну в течение 72 часов.