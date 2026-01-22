Германия высылает заместителя военного атташе посольства РФ
Другие страны
- 22 января, 2026
- 17:29
Германия высылает заместителя военного атташе посольства России в Берлине.
Как передает Report, об этом сообщил Der Spiegel.
"После ареста женщины, подозреваемой в шпионаже в пользу российской секретной службы, сотрудница, занимавшаяся шпионажем и "выдававшая себя за дипломата", должна немедленно покинуть Германию", - сообщает издание.
Отмечается, что она должна покинуть страну в течение 72 часов.
Последние новости
17:44
Казахстан и Турция готовятся к практической реализации совместных геологоразведочных проектовВ регионе
17:43
Трамп о переговорах с Зеленским: Все хотят, чтобы война закончиласьДругие страны
17:42
MEDİA призвало Meta принять меры в отношении фейков в Facebook от имени президента АзербайджанаМедиа
17:41
В Гяндже столкнулись три автомобиля, есть пострадавшиеПроисшествия
17:38
Советник Зеленского: Встреча с Трампом прошла очень хорошоДругие страны
17:35
Федерация каратэ Азербайджана наградила Информационное агентство ReportИндивидуальные
17:34
Грузия увеличила расходы на импорт минеральной продукции из Азербайджана на 13%Энергетика
17:31
Италия купила 56% экспортированной Азербайджаном нефти в прошлом годуЭнергетика
17:31